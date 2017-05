“Una biscia così grossa non l’avevo mai vista”

Luana, una lettrice di Varesenews, ha postato questa foto. Nel giardino di casa sua a Vanzaghello ha trovato questo notevole esemplare di Natrix-Natrix, una biscia innocua e molto utile per l’intero ecosistema. Con molto coraggio, anche se non rischiava nulla perché questo serpente non è velenoso, l’ha presa e spostata nel giardino, come si dovrebbe fare. Anche nel caso vi imbattiate in una vipera, non uccidetela, se ne andrà da sola. I serpenti sono molto utili perché si cibano di insetti e topi.