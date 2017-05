Una Camminata in Rosa

Foto varie

ANDOS VARESEC onlus, nell’ambito del suo trentennale (1987/2017) propone con il patrocinio del Comune di Varese, domenica 28 maggio, la terza edizione della Camminata in rosa, 5 chilometri non competitiva per le vie del centro.

Ritrovo ore 9,00 in piazza S. Vittore.

Iscrizioni € 5,00 alla partenza, bambini gratis sino a 10 anni, oppure, fino a sabato 27 cm presso: Caffè Firenze c/o Le Corti, Pasticceria Sartorelli via S. Sanvito, Pasticceria Brenna p.zza 26 Maggio, Gelateria La Dulce Argentina via Crispi 110.

I partecipanti saranno guidati lungo il percorso dalla Polizia Municipale, ma dovranno attenersi alle regole del Codice della Strada.

Parteciperanno il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana, Protezione Civile di Varese e Atletica Arcisatese.

All’arrivo i partecipanti troveranno un punto ristoro e a tutti sarà consegnata una medaglia ricordo da parte di Marina Castelnuovo, testimonial di Andos Varese.

“La manifestazione è stata dedicata a Rosi Divittini, storica volontaria Andos amica e maestra di vita, che ci ha lasciato sul finire del 2016″, dicono gli organizzatori.

info: 3487215546