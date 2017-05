“Una casa su misura”, laboratorio per i più piccoli a Villa Panza

“Una casa su misura”. E’ questo il titolo del laboratorio per bambini in programma domenica 14 maggio, dalle 15 a Villa Panza per la rassegna “Bim Bum Bart”.

Ispirati dalla casetta di Robert Wilson allestita nel meraviglioso giardino della villa i bambini costruiranno la casetta che più li rappresenta con materiale di riciclo. Il laboratorio, della durata di due ore, consiste in una prima parte teorica e interattiva, dedicata all’architettura di Villa Panza, ai suoi spazi e all’antica destinazione d’uso degli ambienti. I bambini scopriranno infine, la casetta che Robert Wilson ha realizzato in omaggio a Giuseppe Panza e si cimenteranno in un laboratorio per realizzare la propria casetta tridimensionale. Costo a bambino 10 euro (5 euro per gli iscritti al Fai), 5 euro adulti accompagnatori (gratuito adulti accompagnatori iscritti al Fai). Per info e prenotazioni: faibiumo@fondoambiente.it o numero di telefono 0332.283960.