Una domenica con il “Mercatino del Baratto”

Baratto

Il Comune e la Banca del Tempo di Besnate organizzano “il Mercatino del Baratto”. L’appuntamento è per il 28 maggio, dalle 15 alle 18. Come funziona? Porta 5 oggetti in buono stato e scambiali con quelli degli altri. Per partecipare è necessario compilare il modulo di adesione sul sito del comune.

Il baratto e il dono sono delle pratiche molto educative perché insegnano a dare il giusto valore alle cose; perché un oggetto che non si usa più può essere utile a un’altra persona: chi trova un oggetto scambia un’amicizia.