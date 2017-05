Una domenica dedicata ai furetti

La manifestazione si è svolta domenica 29 novembre all’interno dell’Area Feste, organizzato dall’associazione onlus Furettomania. Foto: Fabio Calanca

Per seguire con amore un furetto ci vuole la…carica. Sia come qualità personale sia come evento che torna questa domenica a partire dalle ore 10.30 all’Area Feste di Bolladello in via Garibaldi a Cairate.

Giunta alla quattordicesima edizione, La Carica dei Cercafamiglia è forse l’appuntamento più emozionante tra i tanti organizzati dall’associazione Furettomania Onlus. Un mix di emozione ed entusiasmo lungo la strada più importante per ogni volontario: l’adozione consapevole dei furetti in difficoltà.

Ecco, dunque, che dalle 10.30 inizierà una sarabanda di eventi e sorprese destinati ad affascinare appassionati e curiosi, adulti e bambini. Giochi d’agilità a misura di furetto (e non è semplice…) ma anche merchandising e tante informazioni di qualità per chiunque sia interessato ad avvicinarsi a questo mustelide. Sarà possibile, infatti, effettuare colloqui per un’eventuale adozione durante tutto l’arco della giornata.

Nell’area dell’evento saranno allestiti degli stand con manufatti unici come la bellissima felpa con marsupio pensata proprio per portare a spasso i furetti. “Marsupotpot” il suo nome ufficiale. A disposizione anche cappellini, bracciali, carte, monopoli ma anche una lotteria e una pesca di beneficenza. Da non perdere, inoltre, l’infilata di splendide immagini tra cui scegliere le proprie preferite per il calendario 2018 di Furettomania Onlus. Le migliori occuperanno le caselle dei vari mesi.

Ospiti di giornata saranno la Onlus Zampe d’Oro e Furbetto Creazioni che proporrà bellissime cucce realizzate da Cristina Mancini con il supporto di Chiara Menetti, entrambe socie di Furettomania. Parte del ricavato andrà proprio all’associazione.

L’appuntamento è anche un momento per festeggiare il volontariato sano fatto con passione e responsabilità. Con la giusta Carica.

14esima CARICA DEI CERCAFAMIGLIA FURETTOMANIA ONLUS

Domenica 28 maggio dalle 10.30 alle 18.30

Ingresso Libero

Area Feste Bolladello,

Via Garibaldi

Cairate (Varese)