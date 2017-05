Una gara porta i cercatori d’oro sulle sponde del Ticino

Foto varie

Siamo così abituati a pensare alle corse all’oro che hanno costellato la storia dell’Ottocento americano che ci sembra strano pensare che anche nei nostri fiumi scorra la preziosa materia.

Eppure è così ed esiste anche un’associazione di cercatori d’oro che ha organizzato un appuntamento a Golasecca proprio per far vedere come in realtà ciò sia possibile.

Si tratta di una gara che il prossimo 4 giugno porterà sulle sponde del Ticino, e più precisamente presso la spiaggia della Melissa, i campioni del mondo dei cercatori d’oro.

Gli appassionati si sfideranno in gare di abilità per il lavaggio delle sabbie aurifere con metodo tradizionale per la Coppa Italia dei cercatori d’oro 2017.

Un appuntamento curioso per chi non sa che è possibile trovare scagliette d’oro alluvionale in quasi tutti i corsi d’acqua che scendono dagli Appennini liguri, dalle alpi piemontesi e anche lombarde e che affluiscono al Po.

Le più grosse, come spiega l’associazione “Oro in natura” misurano al massimo un centimetro, ritrovabili nell’orco e nell’orba, le più piccole sono praticamente una polvere di pochi centesimi di millimetro caratteristiche del corso basso del Ticino.