Una giornata di festa per sistemare il parchetto di via Volturno

L’Associazione Rione Baranzit si metterà all’opera per sistemare il Parchetto di Via Volturno ad Angera.

L’appuntamento è per sabato 13 maggio. “Verranno fatte nuove installazioni come gazebo con panchine e coperture, bacheca per informativa, oltre a dipingere e sistemare i giochi in essere e relativa area circostante”.

“La giornata, che andrà dalle ore 9 alle ore 17, è aperta a tutti coloro che liberamente vogliano dare una mano e, sarà la prima occasione pubblica per gli abitanti del Rione, e non solo, di incontrare l’Associazione ufficialmente formatasi alla fine del 2016. È un’occasione anche per decidere liberamente di tesserarsi all’Associazione e sentirsi parte attiva di un progetto per poter continuare a pensare che c’è più gusto a vivere, divertendosi insieme“.