Una giornata di relax a Villa Panza

Come antidoto al caos e alla frenesia della vita quotidiana, Villa Panza per la festa della Repubblica propone di dedicare un’intera giornata al proprio benessere fisico e interiore. L’appuntamento è per venerdì 2 giugno, dalle 10 alle 18 nel parco.

Alle 12 infatti, è in programma un picnic sull’erba e al ristornate “Luce” si potranno acquistare su prenotazione cestini picnic o, in alternativa, gustare uno speciale menu di primavera.

Il programma della giornata prevede inoltre, lezioni di Vyniyoga (durata 1.30 ore) nel parco alle ore 11.00 e alle ore 16.00, passeggiata nel parco, museo a cielo aperto che contiene opere di Land art. Per le famiglie, alle ore 15.00, l’appuntamento è con il laboratorio per i più piccoli Bim Bum Bart dal titolo “Naturalmente a Colori!”: un’esplorazione nel parco di Villa Panza per lasciarsi affascinare dai suoni e dai colori dell’ambiente naturale e artistico e poi mettersi alla prova realizzando un quadro multisensoriale.

Le lezioni di Vyniyoga e il laboratorio Bim Bum Bart sono su prenotazione tel: 0332.283960; email: faibiumo@fondoambiente.it

BIGLIETTI

Ingresso parco + Viniyoga

Iscritto FAI: 10 €

Intero: 15 €

Ingresso Bim Bum Bart

Adulto accompagnatore iscritto FAI: gratuito

Bambino (4-14 anni) iscritto: 5 €

Adulto accompagnatore non-iscritto: 5 €

Bambino (4-14 anni) non-iscritto: 10 €

Cestino pic nic

Adulti: 20 €

Ridotto (bambini 4-14 anni): 10 €

Presso il ristornate “Luce” si potranno acquistare su prenotazione cestini picnic o, in alternativa, gustare uno speciale menu di primavera. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0332/242199.

Menu:

Insalatina di farro con le verdure

Maialino tonnato con misticanza

Torta fatta in casa

Acqua e caffe

Menu Kids:

1 primo

Torta

Acqua