croce rossa italiana

Domenica 21 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.30 la Croce Rossa Italiana Comitato di Luino in collaborazione con il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca organizza una mattinata dedicata alla prevenzione cardiologica.

Nel parcheggio del Municipio il dott. Pietro Merlo e la dott.ssa Laura Tamborini, da sempre sensibili a queste iniziative di volontariato, daranno il loro supporto per gli screening alla popolazione.

Il team della Croce Rossa allestirà le postazioni per le prove glicemiche, per il colesterolo, le prova pressione e gli elettrocardiogrammi gratuiti.

«Pietro Merlo e Laura Tamborini accolgono sempre volentieri queste collaborazioni con la CRI. Sono eccellenze del nostro territorio, sia dal punto di vista professionale, sia come medici prestati a sostenere iniziative di sensibilizzazione sulla salute e la prevenzione alle malattie cardiache.

Sono un esempio per tanti giovani che si avvicinano agli studi medici – Commenta Pierfrancesco Buchi Presidente della Croce Rossa di Luino-

Grazie a Fabio Passera e al comune di Maccagno sempre più concretamente al fianco dei nostri volontari».

«La nostra collaborazione e vicinanza con il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca e i medici del territorio continua sabato 27 maggio all’Auditorium di Maccagno, dove si terrà il congresso “Dolore”, del quale siamo patrocinatori. Il congresso affronta il tema del dolore sia da un punto di vista scientifico che artistico. L’intento è di sottolineare l’integrazione tra le varie discipline e la visione del nostro organismo come un’unica entità non frammentabile.

I nostri volontari saranno presenti all’evento e avranno la possibilità di ricevere crediti ECM» aggiungono dalla Croce Rossa Italiana di Luino.