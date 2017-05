Una mostra e auto d’epoca al bar Cupido

Eventi

Il centro assistenza San Rocco Onlus con la partecipazione dei pittori castronnesi, l’associazione Vecchi Bulloni, il Circolo Risorgimento e la Trattoria Cupido organizza per domenica 14 maggio, dalle 8 alle 20 una mostra di pittura e auto d’epoca.

L’appuntamento è al Bar Cupito (via Cavour, 56) a Castronno. Durante la manifestazione sarà servito un rinfresco (possibilità di fermarmi a pranzo presso la trattoria). Il ricavato sarà destinato all’acquisto di un defibrillatore per la cittadinanza e istalla alla sede del Centro assistenza San Rocco Onlus in Via Sacro Monte.