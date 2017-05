Una passeggiata nei sentieri o tra i rododendri in fiore

Tempo libero generica

Una passeggiata per sentieri e una sosta tra i rododendri. Se volete passare un fine settimana nella natura, tra bellezza e sport, la meta ideale è l’Oasi Zegna.

Nella Conca dei Rododendri, vincitrice di un sondaggio online che l’ha eletta “fioritura più bella d’Italia 2017″ infatti, è iniziato il meraviglioso spettacolo di tonalità e sfumature. E’ quindi possibile visitare il meraviglioso giardino progettatao da Ermenegildo Zegna con le sue linee armoniche e i suoi colori.

In particolare, per celebrare questo trionfo della Natura anche quest’anno in collaborazione con Grandi Giardini Italiani, domenica 28 maggio, venerdì 2 e domenica 4 giugno sono in programma delle passeggiate nella conca dei rododendri in fiore. (Info e prenotazioni: Equipe Arc en Ciel tel.015.0990725 – 349.4512088).

Domenica 28 maggio e domenica 4 giugno inoltre, a deliziare la passeggiata anche le specialità del nuovo mercatino del gusto a cura del Consorzio Turistico Oasi Zegna. Un vero e proprio excursus gastronomico tra le delizie biellesi con esposizione e vendita dalle ore 10,00 alle ore 18,00.

Se invece, siete alla ricerca di un’attività fisica che vi permetta di immergervi nella natura, viverla in modalità slow, guadagnare nell’umore e perché no anche bruciare grassi c’è il Il Nordic Walking: l’Oasi Zegna, è una meta privilegiata per i veri cultori del trekking e della camminata con i bastoncini.

Autentica nel suo paesaggio alpino immacolato, ospitale nei confronti anche degli amici a quattro zampe e accogliente nei suoi sentieri appositamente ritagliati, tanto da diventare il primo esempio in Piemonte di Nordic Walking Park certificato dalla Scuola Italiana Nordic Walking. Una disciplina questa tra sport e benessere, rivolta a tutti e praticabile tutto l’anno perché ogni stagione nasconde una sua energia, colori e emozioni diverse.