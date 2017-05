Una serata con Eduardo De Filippo, per la festa della mamma

Foto generiche

La compagnia teatrale I figli di Anna, capitanata da Giosuè Andreozzi, torna in scena nel Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio domenica 14 maggio ore 21 con la commedia brillante “Non ti pago!” di Eduardo De Filippo.

La data del 14 maggio non è stata scelta a caso infatti domenica ricorre la “ Festa della Mamma”, e in questo modo si vuole rendere omaggio speciale a tutte le mamme. La commedia è tutta annidata nella vicenda tra Ferdinando Quagliolo e Mario Bertolini. Il primo proprietario di un banco lotto, il secondo suo dipendente e aspirante genero, fortunatissimo al gioco, che un giorno, in seguito all’apparizione in sogno del padre di Quagliolo, vince 4 milioni al lotto. Un micro-mondo piccolo borghese napoletano, con le scaramucce, le invidie, le superstizioni e “le visioni”, offre il pretesto per uno spettacolo sulla relatività degli eventi e su come l’opinione altrui possa plasmare la realtà.

«Vogliamo fare un omaggio al grande drammaturgo napoletano, un uomo capace di tramandare e trasmettere, tramite le sue opere, alle nuove generazioni l’amore per il teatro di qualità » spiega Andreozzi.