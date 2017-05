Una serata fotografica con Fujifilm

Pixel fotoclub

Pixel FotoClub - il club fotografico “nativo digitale” - presenta “Serata discorsiva con Fujifilm”, un evento unico per la provincia di Varese e per tutti gli appassionati di fotografia che permetterà agli utenti di entrare in contatto con i prodotti dello storico marchio e conoscerne i segreti. Grazie alla partnership di Pixel FotoClub con Fujifilm Italia, venerdì 12 maggio, a partire dalle ore 21:15 nella Sala Ipazia (Synergy) di Piazza Mazzini a Cardano al Campo, sarà possibile conoscere lo staff di Fuji e parlare di fotocamere del futuro, nella fattispecie la categoria “mirrorless”.

L’evento è un vero successo per la neonata associazione fotografica che dimostra l’interesse dei giovani ragazzi che formano il gruppo nel proporre eventi adatti ad un pubblico variegato ed appassionato alla fotografia. Durante la serata sarà possibile scoprire la serie X di Fujifilm con i nuovi modelli come X-T20, X-T2, X-A3 ed altri, oltre alla possibilità di provare le fotocamere sul campo con un set fotografico allestito per l’occasione. Non mancheranno simpatici gadget e la possibilità di fare domande precise allo staff di Fujifilm Italia.

„Questa è solo la prima serata frutto della nostra collaborazione con grandi marchi, presto però i nostri associati potranno vedere la partecipazione di altri nomi importanti della fotografia, come ad esempio Manfrotto» annuncia Ricky Delli Paoli, presidente di Pixel FotoClub, realtà fondata da soli due mesi e con già un grande numero di followers e tesserati.

Con questa serata, Pixel FotoClub vuole coinvolgere tutti i tesserati e i potenziali interessati all’associazione, ecco perché sarà un evento gratuito e aperto a tutti: che si tratti di semplici appassionati o professionisti della fotografia, non ci saranno limiti. È possibile confermare la partecipazione alla serata tramite l’evento ufficiale presente sulla pagina Facebook del Pixel FotoClub oppure inviare una mail a segreteria@pixelfotoclub.it per poter riservare il posto. Lo staff di Fujifilm Italia invita i partecipanti a portare una memoria SD al fine di poter salvare gli scatti della serata e poterli osservare in tutta calma con il proprio computer.

Tra i prossimi eventi saranno presenti inoltre uscite fotografiche in meravigliosi luoghi della provincia di Varese e non solo: i ragazzi si stanno impegnando per poter organizzare un viaggio con i tesserati e una serata di fotografia notturna nei luoghi più belli del nord Italia. Tanti eventi, tanti argomenti di cui parlare, tanti luoghi da vedere insieme, tanta passione da trasmettere, questa è la Mission di Pixel FotoClub nonché i punti principali da comprendere e rispettare.