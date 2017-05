Una settimana di fuoco per i Gorillas

Le foto del football americano

Poco più di due settimane al termine della regular season e per i Gorillas Varese è il momento di dare tutto per il rush finale.

Si comincia lunedì sera alle ore 21:00 quando i biancorossi si recheranno a Vedano Olona (campo sportivo di via Volta) per far visita agli Skorpions. Il match di andata e storia di poche settimane fa: i Gorillas hanno prevalso col punteggio risicatissimo di 7-6 in un match sentito e combattuto.

Questo insolito “Monday Night” si preannuncia altrettanto incerto e infuocato anche perchè la vincitrice metterebbe una seria ipoteca sul passaggio ai play off.

Come se questo non bastasse sabato 20 sempre alle 21:00 i Gorillas ospiteranno tra le mura amiche del Jungle Field Nicolò De Peverelli i Blue Storms Busto Arsizio che occupano saldamente il primo posto in classifica nel girone F. Un altro impegno titanico per i Gorillas che sono stati sconfitti all’andata dai bustocchi per 13-0.

Una settimana di fuoco per i varesini che dovranno cercare in questo finale di stagione di dimostrare di essersi meritati il titolo di “matricola terribile della Seconda Divisione”.