Una settimana di grandi eventi per le medie di Casorate

luoghi persone

Una settimana davvero intensa per le scuole secondarie di primo grado di Casorate Sempione, sempre impegnate in tanti progetti interessanti.

Da lunedì 29 maggio l’Istituto è impegnato nella settimana della scienza, con tanti appuntamenti dedicati al tema dell’anno (l’equilibrio).



luoghi persone

uno dei giochi scientifici proposti dalla scuola

Per la scuola però è anche una settimana “internazionale”: sono infatti ospiti in questi giorni sei ragazze francesi. Alloggiate presso alcune famiglie di alunni casoratesi, frequentano insieme ai ragazzi casoratesi le lezioni a scuola e condividono le attività pomeridiane dei ragazzi (corsi sportivi, musicali etc). È un progetto appoggiato dal Comitato di Gemellaggio di Casorate, già operativo da anni, con legami consolidati con le realtà transalpine (sono ben tre i gemellaggi attivati).

Alle giovani ospiti francesi sarà offerta anche una delle merende bio divenuta una “tradizione” della scuola, preparate utilizzando i prodotti dell’orto scolastico (in questa stagione é il momento del raccolto delle fragole).