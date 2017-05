Una terza lista “stellata” per Battistella

GiovanniBattistella, candidato della Lega Nord a Cassano, sarà sostenuto anche da una terza lista. «Si chiama Giovani Stelle per Cassano Magnago, una lista fatta da giovani che hanno messo entusiasmo per la città».

Undici i nomi che si mettono in gioco per l’aspirante sindaco del carroccio, nella terza lista che si affianca a Lega e Donne e lavoro. Dalle file del'”altro” centrodestra – quello riunitosi intorno al nome di Nicola Poliseno – è circolata anche qualche ironia sul nome della lista, con quel riferimento alle stelle che – associato alla grafica - richiama un po’ il Movimento 5 Stelle (le stelle sono gialle, ma sono sei).

«Qualcuno – dice Battistella – sta travisando questo riferimento alle stelle, ma posso garantire che il nome è nato spontaneamente da una frase: a questi ragazzi che hanno messo il loro entusiasmo ho detto “cercate di essere giovane stelle”. Tutto qui. per il resto c’è il loro entusiasmo».