Un’estate di eventi con Convergenze

E’ online il catalogo Convergenze, il festival lungo un’estate , una presentazione delle iniziative estive organizzate dal network culturale Convergenze, presto anche in distribuzione in versione cartacea.

Testimonial d’eccezione è una donna che tiene in braccio una volpe –un animale “totemico” eletto simbolo dell’Estate Convergenze, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei più suggestivi luoghi varesini, nei quali si terranno la maggior parte degli eventi: l’area spettacoli dei Giardini Estensi, disegnati in copertina, il parco di Villa Toeplitz ed il Tennis Bar e l’Isolino Virginia.

Da giugno a settembre 2017 ben 9 iniziative coloreranno l’estate varesina: festival musicali – il consolidato Solevoci Festival che quest’anno fa squadra con InCanto a Varese, iniziative dedicate alla musica vocale e il canto corale e la novità 2017 di Varese Summer Soul, un contenitore dedicato alla musica black, gospel e sue contaminazioni, un progetto sperimentale degli organizzatori di Varese Gospel Festival e Black & Blue Festival; concerti ed eventi musicali quali 20Suonati – La festa per i 20 anni di Naturart e Viva Mag Day, maratona di musica indipendente e fuorisincrono; il tradizionale cinema all’aperto Esterno Notte ai Giardini Estensi, Movie Rider -il cinema itinerante nelle periferie della città di Varese, Cine Bici Festival, un festival che unisce la passione per le due ruote ed il cinema; Una notte da favola, racconti e filastrocche per bambini a cura di Progetto Zattera Teatro; l’intera stagione estiva del Tennis Bar di Villa Toeplitz tra incontri letterari e aperitivi musicali immersi nel parco e molto altro.

Districarsi tra gli appuntamenti del cartellone estivo sarà molto semplice: un pratico calendario permette di aver sempre sotto mano le date degli eventi e una legenda intuitiva consente di individuare con facilità i propri interessi: musica, cinema, teatro, canto, sport, letteratura, iniziative per bambini e aperitivi. L’intero festival è organizzato dalle 12 associazioni della rete Convergenze in collaborazione con il Comune di Varese. I programmi aggiornati delle iniziative saranno disponibili sul sito ufficiale www.convergenzevarese.it.

Convergenze è un network culturale creato grazie ad il contributo di Fondazione Cariplo ed il sostegno di Coop Lombardia. La rete è formata da Arci Varese, Filmstudio ’90, Centro Gulliver, ATL, Cortisonici, Rag Time, Solevoci, Coop. Soc. Naturart e Notturno Giovani, Progetto Zattera Teatro, Coopuf Iniziative Culturali, Black & Blue a.p.s., 451-Viva Mag.