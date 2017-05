Union Cassano: è salvezza

Le immagini dei dilettanti

Un weekend intenso per i dilettanti, impegnati nei playoff e playout. L’Union Cassano si guadagna un altro campionato di Eccellenza vincendo in casa del Brera. In Promozione invece è il Mariano a festeggiare dopo aver battuto la Vergiatese.

ECCELLENZA

Nella sfida di ritorno dei playout, l’Union Cassano bissa la vittoria interna dell’andata (2-1) battendo ancora il Brera, questa volta a domicilio, 2-0. Si salva così la squadra cassanese dopo una stagione difficile, mentre retrocede in Promozione il Brera.

PROMOZIONE

Nei playoff non riesce a ripetersi la Vergiatese, che dopo aver sconfitto la Base 96 seconda in classifica, perde 2-1 in casa del Mariano. Si ferma così la corsa per la formazione di mister Giuseppe Fiorito, che può comunque essere soddisfatto della stagione. Ora il Mariano affronterà con gare di andata e ritorno l’Alcione nel terzo turno degli spareggi. Gara di andata il 20 maggio a Mariano, ritorno mercoledì 24 a Milano.

Nei playout invece festeggia la salvezza il Brebbia, nonostante la sconfitta 1-0 contro il Cairate. La vittoria dell’andata con lo stesso punteggio permette ai gialloblu di mantenere la categoria, mentre i grigiorossi di mister Curatolo retrocedono in Prima Categoria.

PRIMA CATEGORIA

Avanza spedita la Belfortese, che si impone 4-0 a Fagnano e si guadagna il terzo turno dei playoff, dove affronterà in due sfide la Cob 91. Andata il 21 maggio (ore 16) a Varese, ritorno il 25 maggio (ore 16) a Cormano.

Si salva il Luino Maccagno ai danni della Gerenzanese. Dopo lo 0-0 di Gerenzano, il pari 1-1 al “Margorabbia” permette ai luinesi di mantenere la categoria.

SECONDA CATEGORIA

Avanzano al terzo turno il San Marco e l’Insubria. Nella sfida dal Girone M i bustocchi hanno avuto la meglio in casa del Samarate 1-0 e ora avranno sulla propria strada il Persico. Per il Girone Z invece fa il colpo il Casbeno, andando a espugnare 1-0 il campo dell’Insubria. Varesini che affronteranno l’Almenno per il terzo turno. Termina invece la corsa del Gorla Minore, sconfitto in casa 2-0 dall’Esperia Lomazzo.

Per i playout grande impresa del Laveno Mombello, che ribalta la sconfitta 2-1 dell’andata in casa della Cadrezzatese, vincendo sul campo amico 3-1 e mantenendo la categoria.

TERZA CATEGORIA

Prima giornata di playoff e subito grandi emozioni. Per il Girone A il Lonate Pozzolo si aggiudica la finale contro il Sumirago pareggiando 0-0 contro la Nuova Fiamme Oro Ferno.

Nel girone B avanzano il San Michele, che impatta 2-2 contro il Rancio, e il Varano, che supera 3-2 l’Olona. Domenica prossima le sfide decisive per la promozione.