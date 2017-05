Union Cassano, un passo verso la salvezza

Le immagini dei dilettanti

Non c’è sosta per i dilettanti. Una settimana dopo l’ultima di campionato, è già tempo di playoff e playout.

ECCELLENZA

Senza playoff – il Pavia è già qualificato per i nazionali, rimangono solo i playout. Oggi la gara di andata della doppia sfida tra Union Cassano e Brera ha premiato i cassanesi che sul campo casalingo hanno vinto 2-1. Ora sarà fondamentale mantenere il vantaggio anche nella gara di ritorno tra una settimana a Milano.

PROMOZIONE

Subito una grande sorpresa: la Vergiatese ha vinto 1-0 in casa della Base 96, seconda in classifica per tutta la stagione. I ragazzi di mister Fiorito affronteranno al secondo turno il Mariano, al quale è bastato il pareggio 1-1 per eliminare il Gavirate.

Per la salvezza invece colpo esterno del Brebbia che vince 1-0 in casa del Cairate e ora è in ottima posizione in vista del ritorno.

PRIMA CATEGORIA

Vincono e si troveranno di fronte al prossimo turno Belfortese e Fagnano. I varesini hanno superato 2-0 la Valceresio, mentre i fagnanesi hanno sconfitto con un sonoro 6-1 l’Arsaghese.

È finita invece senza reti l’andata dei playout a Gerenzano tra Gerenzanese e Luino.

SECONDA CATEGORIA

Una sola gara per i playoff: il Casbeno ha pareggiato 2-2 contro la Ternatese e raggiunge l’Insubria al prossimo turno, dove sono già qualificate anche San Marco e Samarate.

Per i playout la sfida del girone M tra Ardor e Bienate termina 1-1 e tutti i giochi sono ancora aperti per il ritorno. Per il girone Z invece la Cadrezzatese si porta in vantaggio vincendo 2-1 contro il Laveno Mombello.

Bisognerà aspettare una settimana per i playoff di Terza Categoria.