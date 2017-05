Un’opera di Adriano Bozzolo per “Marchirolo in Comune”

Marchirolo elezioni 2017

Nella foto: “Grande Sole” scultura di Adriano Bozzolo (1982)

Ci sono tricolori, campanili e coccinelle ma anche un’opera d’arte nei loghi delle quattro liste che si contendono il voto dei cittadini di Marchirolo.

A scegliere l’arte è la lista “Marchirolo in Comune”, che candida il sindaco storico del paese, Dino Busti.

“Quando abbiamo pensato a quale simbolo scegliere per rappresentare la nostra voglia di un paese che guarda al futuro con slancio, ci è subito venuta in mente questa bella scultura di un marchirolese importante: Adriano Bozzolo – spiegano sulla loro pagina Facebook i responsabili della lista – Questo “Grande Sole” (del 1982) serve a ricordarci di tutte le cose belle che i nostri concittadini ci hanno lasciato e delle quali dobbiamo aver cura”.

L’idea è quella di “una Marchirolo proiettata nel futuro ma che conosce il suo passato e anche per questo approfittiamo ancora una volta per ringraziare la signora Fabia e l’ingegner Dario Bozzolo per averci concesso l’uso dell’immagine”.

