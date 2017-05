Un’orchidea per “ogni bambino sperduto”

Fiore di orchidea 2

I prossimi 6 e 7 maggio, in piazza si troveranno le Orchidee UNICEF, in difesa di tutti quei bambini che, da soli, arrivano in Italia bisognosi di aiuto.

I volontari saranno in circa 2130 piazze d’Italia per sensibilizzare e raccogliere fondi in favore dei bambini con l’obiettivo di garantirgli un futuro migliore e più sereno.

Quest’anno a fronte di un contributo libero di € 15 minimo , sarà possibile acquistare un’Orchidea UNICEF e sostenere la campagna dell’UNICEF “Per ogni bambino sperduto” per proteggere migliaia di bambini soli, in fuga da guerre, povertà e violenza. Bambini sperduti alla ricerca di un luogo sicuro.

Per informazioni sulle piazze dove trovare l’Orchidea UNICEF: orchidea.unicef.it