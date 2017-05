Diciottenne in bici investito sul Sempione

ambulanza incidente generica investimento investito

Il 118 è intervenuto a Somma Lombardo, sul Sempione, per un ciclista investito.

(foto inviata da un lettore: i soccorsi)

È successo intorno alle 10, di fronte al Gigante. L’ambulanza è intervenuta in codice giallo: per fortuna le condizioni del giovane non sono gravi.