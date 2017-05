Urne aperte per le primarie della Lega Nord

Foto varie

La Lega Nord ha aperto le urne per le primarie del partito. Domenica 14 maggio si vota per eleggere il segretario fra Matteo Salvini e l’assessore all’Agricoltura della Lombardia, Gianni Fava.

In provincia di Varese si vota dalle 9 alle 17 a Varese in piazza Podestà. Il verdetto sarà raggiunto in serata e poi ratificato a Parma il 21 maggio.

Hanno diritto al voto i militanti della Lega che hanno maturato almeno un anno di ‘anzianità’ al 31 dicembre 2016. Farà fede la tessera Som (ovvero “Soci Ordinari Militanti”, rilasciata ai maggiorenni).

Alle 12 a Varese hanno votato il 35% degli aventi diritto.