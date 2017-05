Utenti in coda all’Ats, ma gli uffici sono chiusi

Foto varie

Una “sorpresa” per i tanti utenti che stamane, 8 maggio, si sono messi in coda nell’attesa di poter evadere pratiche all’Ats di Gavirate, l’ex Asl che ha una sede territoriale anche in viale Ticino, 33.

Evidentemente non tutti i cittadini sapevano che oggi, 8 maggio, San Vittore – patrono di Varese dove l’Ats ha sede – resteranno chiusi tutti gli uffici della ATS Insubria.

La chiusura riguarda infatti tutti i CUP, gli Sportelli di ritiro referti e i Punti Prelievo della ASST dei Sette Laghi, e per tutte le sedi aziendali, da Luino a Sesto Calende.