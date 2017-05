Va fuori strada e finisce contro un albero: auto distrutta

incidenti varie

È finita fuori strada con la sua auto e un albero le è caduto sul tetto, distruggendo la macchina.

È successo nel pomeriggio di sabato 20 maggio, a Marnate, in via De Gasperi. I vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate, sono intervenuti per liberare una ragazza dalle lamiere della propria vettura.

La conducente ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale, contro alcune piante. Un albero è finito proprio sul tetto, distruggendo il mezzo. Sul posto anche i sanitari per prestare soccorso alla guidatrice.