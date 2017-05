Vacanze nel bosco 2017

.

L’Asilo Nido Ape Maya e il Villaggio Turistico Sol&Verde di Gornate Olona, organizzano il Centro Estivo “Vacanze nel Bosco”.

Non il solito “Centro Estivo” organizzato per far trascorrere del tempo ai nostri figli al termine della scuola, ma un vero e proprio percorso sensoriale creato da esperte educatrici in un Villaggio Turistico sicuro ed immerso in un bosco secolare ove la natura sarà al centro dell’esperienza educativa.

La filosofia educativa dell’asilo nido Ape Maya è racchiusa nel richiamo all’opera di Waldemar Bonsels secondo cui i bambini necessitano di libertà, empatia, altruismo, viaggio nella scoperta e cura.

I bambini che frequenteranno il Centro Estivo “Vacanze nel bosco” impareranno a vivere la natura secondo la Dott.ssa Montessori, in un’oasi di serenità dove i bambini potranno trascorrere giornate divertenti all’aria aperta.

Il programma comprenderà laboratori creativi, musica nel bosco e attività circensi.

Informazioni

Luogo: Gornate Olona c/o Villaggio Sol&Verde

Educatrici: Asilo Ape Maya

Età: da 3 ai 10 anni

Periodo: dal 12 giugno al 28 luglio

Orario: dalle 9.00 alle 16.30 con possibilità Pre e Post orario

Frequenza: settimanale

Costi: 80 euro a settimana (pasti esclusi)

Pasti: 4 euro al giorno per un primo piatto e acqua, preparati da “Il Ristorantino” di Gornate Olona

Contatti: Laura

Tel. 334 5841664

Email: laura.grassi@yahoo.it

Iscrizioni aperte fino al 31 maggio e fino a esaurimento posti.



Rendi felice il tuo bambino con un’esperienza unica nel suo genere.