Vaccini contro il meningococco, si potranno effettuare dal pediatra

Closeup portrait of doctor injecting a patient on hand

«Chiuso l’accordo con i pediatri di libera scelta. Dal mese di giugno potranno somministrare nei propri studi i vaccini contro il meningococco offerti in co-pagamento da Regione Lombardia. Dispiace non sia stata raggiunta l’intesa anche con i medici di medicina generale e apprezzo la disponibilità manifestata dalla Fimmg, purtroppo non sufficiente per chiudere positivamente anche con loro la trattativa».

Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera a conclusione del Tavolo delle

trattative con i sindacati dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale in merito all’accordo per la somministrazione dei vaccini contro il meningococco offerti da Regione Lombardia.

CRONOPROGRAMMA - «Già venerdì – ha spiegato l’assessore andrà in Giunta la delibera che ratificherà l’accordo sottoscritto oggi con i pediatri. Entro il 1° di giugno le Ats raccoglieranno le adesioni dei singoli pediatri che entro il 15 giugno potranno iniziare a somministrare l’offerta vaccinale a tutti i bambini e ragazzi fino ai 14 anni. Stiamo inoltre verificando la possibilità di chiudere accordi aziendali tra le singole Ats e i medici di medicina generale, che dovranno essere siglati sempre entro il 15 giugno».

RIAPRIREMO AGENDE – «Attraverso il coinvolgimento dei pediatri – ha evidenziato Gallera – contiamo di snellire le liste di prenotazione ora bloccate per indisponibilità di posti. In ogni caso, sempre entro il mese di giugno provvederemo comunque ad implementare le ore messe a disposizione dagli ambulatori attivati ad hoc dalle nostre Asst, al fine di poter riaprire le agende per le prenotazioni e dare la possibilita’ a chi lo desidera di sottoporsi alla vaccinazione”