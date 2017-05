Valbossa Volley campione provinciale allieve Csi

Giornata di festa per la Valbossa Volley. La gloriosa e storica società di Azzate si è aggiudicata il titolo di campionessa provinciale allieve Csi.

Con un perentorio 3-0 contro l’Osc Gorla Maggiore in gara 3 delle finali provinciali, la Valbossa si è aggiudicata un titolo che aveva ampiamente meritato già in regular season, terminata in testa con l’unico passaggio a vuoto proprio nell’incontro casalingo di finale.

La partita conclusiva è stata splendidamente giocata dalla compagine azzatese, sia in attacco sia in battuta, bissando il 3-0 con cui la squadra era passata a Gorla martedì scorso in gara 2.

Per la compagine del presidente Giamberini adesso inizia l’avventura nella seconda fase regionale, che le vedrà opposte alle forti comasche e milanesi.

Occorre tener presente che il nucleo di questa squadra è formato da ragazze del 2003, avranno quindi altri 2 anni per difendere il titolo conquistato. Foto varie di pallavolo

Due parole per finire sulla splendida organizzazione della giornata conclusiva da parte della Valbossa Volley, terminata con le congratulazioni e i ringraziamenti sinceri della dirigenza Csi Varese intervenuta per assistere alla finale e presenziare alla premiazione.