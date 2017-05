Van De Sfroos: “San Siro, sarà una grande festa”

musica generica

Il concerto di San Siro ma anche il Giro D’Italia, il tour nei piccoli comuni, l’attesa, la stima per il collega Mannarino, i sogni nel cassetto ma anche i ricordi del suo percorso artistico.

E’ stata una lunga chiacchierata quella di Davide Van De Sfroos questa mattina (11 maggio) in redazione e l’occasione per festeggiare con lui il suo 52esimo compleanno. Un’occasione che hanno voluto condividere con lui anche i suoi fan più fedeli, ovvero i Cauboi che si sono presentati per fargli gli auguri di persona (foto sopra).

«Nel giorno del mio compleanno ho un pensiero per Bob Marley che è morto proprio l’11 maggio. Da sempre, non posso che ricordarlo in questa giornata, per me è un bel pensiero». E l’appuntamento con Davide Van De Sfroos è proprio per il 9 giugno, sul palcoscenico in cui il cantante reggae suonò il 27 giugno del 1980.

«Quella di San Siro sarà una grande festa, con momenti musicali differenti - ha spiegano Van De Sfroos -. Quando inizierà il concerto sarà ancora giorno e quando lo chiuderemo sarà diventata notte. Abbiamo pensato ad ogni momento anche pensando a questo».

Una serata intensa dove ci sarà la presenza di una band allargata, multi-strato, che senza soluzione di continuità vedrà sfilare sul palco 20 musicisti su un palco largo 50 metri e alto 20. Ci sarà spazio per i brani power-folk supportati dall’entusiasmo e dall’esperienza dei LUF; ci sarà il country bluegrass acustico degli SHIVER, la giovane folk-band che ha accompagnato Davide nel fortunato “Folk CooperaTour”; il rock-blues della formazione che ruoterà attorno al cuore della Gnola Blues Band del chitarrista Maurizio “Gnola” Glielmo, impreziosita dalla presenza di musicisti da sempre al fianco di Davide come il violinista Angapiemage “Anga” Persico. E poi, tante sorprese. Una grande festa e un appuntamento unico per tutti i fan.

Andiamo al concerto insieme? VareseNews vi offre il pacchetto “BIGLIETTO + TRASPORTO” in pullman da Varese, Busto Arsizio e Gallarate. Vi passiamo a prendere, vi portiamo a San Siro e vi riportiamo a casa. Come comprarlo? Clicca qui sotto