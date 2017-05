Van De Sfroos, un poster autografato per chi acquista il biglietto

Davide Van De Sfroos

Avete già comprato il biglietto per il concerto di Davide Van De Sfroos a San Siro il 9 giugno? Qui avete la possibilità di farlo, acquistando anche il trasporto in pullman con partenza da Varese, Gallarate e Busto Arsizio e scegliendo il settore che preferite. Ma c’è di più.

Le prime SEI persone che acquisteranno un pacchetto “BIGLIETTO + TRASPORTO” riceveranno in omaggio un poster autografato di DAVIDE VAN DE SFROOS. Come fare a riceverlo? Scrivete a adelia.brigo@varesenews.it dopo aver acquistato il vostro pacchetto e riceverete tutte le informazioni.

IL PACCHETTO BIGLIETTO + TRASPORTO

VareseNews propone un pacchetto speciale che comprende il trasporto in pullman da Varese, Busto Arsizio o Gallarate fino allo Stadio di San Siro + il biglietto per il concerto.

Partenza del pullman da Varese: alle 17,45 dal piazzale dello Stadio di Varese, alle 18,00 dalla Stazione F.S. di Varese. Servizio previsto anche da Busto Arsizio (davanti a Giardineria) e Gallarate (uscita autostrada).

Pacchetti in vendita:

Trasporto in pullman + biglietti prato

Trasporto in pullman + biglietti anello blu numerato

Trasporto in pullman + biglietti anello rosso

Per informazioni: agenda@varesenews.it