Vandali contro il Municipio e la vicina banca

Una dozzina di colpi sulla porta a vetri del Municipio e un paio su quella dell’istituto di credito Intesa di via Marconi: è il risultato del raid vandalico messo a segno nella notte tra domenica e lunedì nel cuore di Saronno.

La ricostruzione dell’accaduto è possibile grazie alle immagini della videosorveglianza comunale e dell’istituto bancario. Si vedono due persone con il volto coperto che armati di martelli colpiscono ripetutamente le vetrate. Il raid più inteso ai danni del Municipio. Le due porte scorrevoli esterne non hanno ceduto ma buchi e crepe sono ben visibili. Per consentire l’accesso ai cittadini la porta è stata spalancata stamattina e sono stati avviati gli interventi per la sostituzioni delle vetrate danneggiate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della polizia locale che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del blitz che è stato scoperto solo lunedì mattina dai primi dipendenti arrivati al lavoro. Non è la prima volta che il Municipio è oggetto di vandalismi: graffiti e colpi alle vetrati hanno in diverse circostanze costretto l’Amministrazione ad interventi di manutenzione urgente.