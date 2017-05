Varese al lavoro, dita incrociate per Ferri

Varese - Bustese 2-1

Penultimo allenamento per il Varese di Bettinelli, che nel pomeriggio di venerdì 12 ha lavorato di nuovo sull’erba di Albizzate in vista del match di playoff di domenica 14 al “Franco Ossola” (ore 16).

Biancorossi quasi al completo: i soli giocatori a restare a guardare sono stati Davide Bottone e Michele Ferri, quest’ultimo uscito in anticipo dalla seduta del giovedì dopo uno scontro con Benucci. L’esperto difensore centrale non è quindi ancora certo di poter scendere in campo contro la Caronnese, anche se Bettinelli professa un certo ottimismo per un suo impiego. «Stiamo bene, e il lavoro procede come si deve» sottolinea il tecnico al termine dell’impegno pomeridiano. In caso di bisogno, comunque, è pronto Matteo Simonetto che si è ben disimpegnato a Verbania.

I dubbi sullo stato di salute di Ferri e degli altri uomini (anche Granzotto, pur non al meglio, è convocabile) saranno fugati definitivamente nel corso della rifinitura del sabato, programmata di nuovo ad Albizzate. Sarà l’occasione per mettere a punto gli ultimi meccanismi sia per quanto concerne il modulo («Ne abbiamo due che funzionano e che sappiamo utilizzare, il 3-4-1-2 e il 4-4-2»), sia gli schemi su palla inattiva che, almeno sui corner, nelle ultime settimane hanno dato frutti migliori rispetto ai mesi precedenti.

LA DIRETTA

Il match di domenica al “Franco Ossola” sarà raccontato in diretta su VareseNews attraverso il consueto liveblog. La diretta è già avviata con notizie, curiosità e con il sondaggio prepartita: per intervenire i lettori possono usare gli hashtag #direttavn e #varesecaronnese su Twitter e Instagram. Per accedere al live, CLICCATE QUI.