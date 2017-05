Varese, fatto il programma per la settimana della finale

Varese - Caronnese 1-0

Un lunedì di riposo, e poi “sotto” con l’ultima settimana a tutto gas della stagione, quella che porta alla finalissima dei playoff per il girone A contro i piemontesi del Gozzano.

Il Varese di Bettinelli, che ieri – domenica 14 – ha vinto e convinto contro la Caronnese seppur con il minimo scarto e dopo un confronto equilibrato, tornerà al lavoro martedì pomeriggio a partire dalle 15. Ancora una volta il quartier generale biancorosso è spostato in quel di Albizzate: tutte le sedute di allenamento sono infatti previste al locale centro sportivo in via Vittorio Veneto, compresa la rifinitura di sabato mattina.

L’orario di lavoro è fissato per tutta la settimana alle 15 mentre la rifinitura avverrà alle 10,30. Domenica 21 la partita con il Gozzano si disputerà con calcio di avvio alle 16 in punto: le modalità dei biglietti saranno comunicate a breve dalla società ma non dovrebbero discostarsi da quelle già utilizzate per la gara con la Caronnese.

GLI ALTRI PLAYOFF

Detto di Varese-Gozzano nel girone A, andiamo a vedere quali sono gli altri abbinamenti di finale nei restanti otto gironi a partire dal B, quello in cui la Pro Patria è stata estromessa per mano del Ciliverghe Mazzano.

Girone B: Cilieverghe M. – Virtus Bergamo

Girone C: Triestina – Virtus V. Verona

Girone D: Imolese – Delta Rovigo

Girone E: Massese – Savona

Girone F: Vis Pesaro – Olympia Agnonese

Girone G: Rieti – L’Aquila

Girone H: Trastevere – Nocerina

Girone I: Rende – Cavese

VIA AI PLAYOUT

Settimana delicata anche per un’altra compagine della nostra provincia, la Varesina, che domenica 21 disputerà il playout in gara secca per evitare di retrocedere. La squadra di Spilli ospiterà a Venegono Superiore il Verbania, mentre Bustese e Legnano si affronteranno in un vibrante derby altomilanese.