Varese Tennis Tour, a Laveno vincono Cherlet e Ardo

Foto varie di tennis

Doppietta per il Tennis Club CCR Ispra nel torneo di singolare maschile a Laveno Mombello, quarta tappa del Varese Tennis Tour che si è conclusa lo scorso 24 maggio.

A contendersi il titolo sono infatti stati i giovani Kamiel Cherlet e Jacopo Rossi: il successo è andato al Cherlet, uno dei “bracci” più potenti del circuito locale vista la velocità (anche oltre i 200 Km/h) della sua prima di servizio. Il giocatore isprese – classificato 3.4 – ha vinto la finale con il punteggio di 1-6 6-1 6-3: inizio a rilento per il neo-campione, poi con il passare dei minuti è uscita la sua maggiore caratura; bravo comunque Rossi che è un 4.1 e che proveniva dalle qualificazioni.

Sulla terra rossa del Tennis dei Laghi, in campo femminile ha invece vinto Annachiara Ardo (3.4), portacolori della Scuola Tennis Varese e già vincente a Cantello: nel suo caso è stata decisiva la vittoria in semifinale, perché il match per il titolo non è stato disputato a causa dell’infortunio occorso a Samiria De Stefano, a sua volta tesserata per la ST Varese.

L’unica specialità in cui non è arrivata una doppietta della stessa società è quindi stato il doppio maschile. Qui hanno vinto Niccolò Soria e Marco Favetti del Circolo Tennis Parabiago, che hanno avuto la meglio in finale sui padroni di casa Enrico Ambra e Marco Polidoro. Match che si è risolto in due set, con il punteggio di 6-3 6-2.

Il torneo di Laveno ha visto al via 73 giocatori in rappresentanza di 26 club e di sei diverse province. «Grazie a Michele ed Eleana per averci ospitato nella splendida cornice del Lago Maggiore e grazie a tutti i Maestri di questi ragazzi per il lavoro svolto. Questo ci dà la possibilità di gustare il netto miglioramento di livello che aggiungono al loro gioco tappa dopo tappa» ha detto a fine torneo Davide Golinelli, direttore tecnico del Varese Tennis Tour. Il circuito intanto prosegue con il torneo del TC Varese a Casciago (finali il 3-4 giugno) e con le iscrizioni al torneo del TC Malnate che si disputa dal 3 al 18 giugno.