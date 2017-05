Varese Tennis Tour, Piva e Rossignoli profeti in patria

Varese Tennis Tour: finali a Gemonio

Festa casalinga nel terzo appuntamento del Varese Tennis Tour: a Gemonio i due tornei di singolare hanno visto il successo di due atleti di casa, Andrea Piva in campo maschile e Alessia Rossignoli in quello femminile.

Tra gli uomini Piva, beniamino di casa e capitano della squadra del Tennis Club Gemonio, è arrivato in finale e ha avuto la meglio sul giovanissimo Moris Brianza, 13enne di Cuveglio tesserato per il TC Parabiago. Non un successo semplice per l’esperto Piva: 7-6 6-1 il punteggio finale, con Brianza che è nel primo set ha avuto 5 set point prima di arrendersi.

Tra le donne invece la finale è stata tutta tra atlete del TC Gemonio: Rossignoli ha affrontato e superato in finale la compagna di colori Elisabetta Tredici. 6-3 7-6 il punteggio della partita decisiva, disputata con grande fair play ma anche senza esclusione di colpi. Rossignoli è riuscita a neutralizzare un set point nel secondo parziale prima di chiudere con un tie-break vincente.

La finale del doppio maschile, infine, è stata vinta dalla coppia formata dagli esperti Francesco Palazzo e Leandro Ezequiel Velazquez, che si è imposta con un netto 6-3 6-3 sui giovani Kamiel Cherlet (famoso nel circuito varesino per i suoi servizi a oltre 200 Km/h) e Jousef Colazzo già vincitore in stagione di tre tornei in singolare.

Alle premiazioni è intervenuto Davide Golinelli, il direttore tecnico del Varese Tennis Tour. «Ringrazio tutto lo staff del Tennis Club Gemonio e Andrea Piva, che è un signor giocatore, per il lavoro svolto e per essersi uniti da quest’anno al circuito. Credo che il Varese Tennis Tour abbia guadagnato un Tennis Club di tutto rispetto all’interno della nostra provincia e anche un giocatore di livello importante, possibile partecipante alle Finals di fine anno».

Terminato il torneo di Gemonio, è ora in dirittura di arrivo anche la tappa di Laveno Mombello, disputata al Tennis dei Laghi: la finale è in programma sabato 20 maggio. Intanto si sono chiuse le iscrizioni per la 5a tappa della manifestazione, che si terrà nella prestigiosa cornice del Tennis Club Varese di Casciago dal 20 maggio al 4 giugno.