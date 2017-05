Varese vince il medagliere alla regionale di Pusiano

foto varie di canottaggio

Si è conclusa ieri nel tardo pomeriggio la seconda regata regionale valida per il Trofeo Paolo d’Aloja, sul lago di Pusiano. Giornata calda che ha messo a dura prova gli atleti.

Naturalmente presente la Canottieri Varese, che ha schierato 24 equipaggi. Conquistano la medaglia d’oro con autorevolezza, nonostante la concorrenza agguerrita, il Quattro di coppia Allievi C di Leonardo Gibbs, Alessandro Talaia, Federico Santini, Bottinelli Alessandro e i due Singoli 7,20 Allievi B2 di Giacomo Pappalardo e Luca Bertino.

Si aggiudicano la seconda piazza Lorenzo Ciotti in Singolo 7,20 Cadetti e Alessandro Crugnola nel Singolo Cadetti. I due uniscono poi le forze per confermare la seconda piazza nel Doppio Cadetti.

Medaglia d’argento anche per il Doppio Cadetti di Riccardo Macchi, Matteo Parenzan e Lorenzo Morello, Tommaso Mazzonetto. Ulteriore secondo posto per il Quattro di coppia Cadetti di Nicolò Demiliani, Giacomo Lancellotti, Stefano Lauriello, Klaidi Daku.

Completano il medagliere gialloazzuro Nicolò Demiliani e Riccardo Macchi in Singolo 7,20 Cadetti, Greta Bulgheroni in Singolo 7,20 Allievi C, Rachele Lucchina ed Emma Pedoja nel Doppio Allievi B1, Mathias Maroni in Singolo 7,20 Allievi B1, Lorenzo Ossola nel Singolo 7,20 Allievi B2 e Ginevra Sofia Lodi nel Singolo Cadetti.

Concorrono all’ottimo risultato della squadra anche Lorenzo Morello, sesto nel Singolo 7,20 Cadetti,Gabriele Pinna, settimo nel Singolo Cadetti, Noá Lazhar e Charlotte Trezzi, ottave nel Doppio Cadetti, Matilde Coppa e Ginevra Sofia Lodi, quarte sempre nel Doppio Cadetti, Yuri Garbuio e Davide Bergamaschi, rispettivamente settimo e quarto nel Singolo 7,20 Allievi C, Matteo Imperatori e Simone Aguzzi, quinti nel Doppio Allievi C

Si conferma l’ottima forma dell’intera squadra varesina in vista dei prossimi appuntamenti, in particolare del Festival dei Giovani, che si terrà proprio sulle acque del lago di Pusiano dal 14 al 16 di luglio.