Varesenews vi porta in diretta dentro il Santuario di Santa Maria

Giovedì 11 maggio, alle 16, Varesenews vi mostrerà in diretta video l’interno del santuario di Santa Maria di Piazza che quest’anno compie 500 anni ed è al centro dei festeggiamenti organizzati fino al 14 maggio dall’amministrazione comunale e dal Decanato di Busto Arsizio. Una guida svelerà le opere d’arte sacre presenti all’interno dell’edificio, dalla sua architettura bramantesca al polittico di Gaudenzio Ferrari fino agli affreschi di Giovanni Pietro Crespi.

Mercoledì 10 maggio alle ore 21.00 in Santuario è in programma il concerto del Solisti Ambrosiani – Baroque ensemble Regina Coeli con Tullia Pedersoli (soprano), Davide Belosio (violino), Enrico Barbagli (clavicembalo) e l’ Ensemble vocale femminile Musica Picta. In programma brani di B. Marcello, C. Monteverdi, M-A Charpentier, M. Grancini, G. P. da Palestrina

Venerdì 12 maggio alle ore 15 ai 5 Ponti (viale Diaz) sarà presentata l’iniziativa della ricollocazione della stele della Madonna dell’Aiuto nella sede originaria, promossa dal “Busto al Centro” in occasione del cinquecentesimo anniversario del santuario di Santa Maria. Sarà l’occasione per conoscere, anche con l’aiuto del comitato appositamente costituito e presieduto dal prof. Enrico Maria Tacchi, il valore storico, artistico e religioso dell’opera, realizzata dallo scultore Giuseppe Rebesco nel 1947, in occasione del primo Congresso mariano diocesano, in cinque esemplari posti agli ingressi della città. Qualche anno fa, durante i lavori ai 5 Ponti, la stele venne spostata sul sagrato della chiesa di san Giuseppe e proprio in questi giorni è stata riportata nella sede originaria. Alla presentazione saranno presenti il sindaco Emanuele Antonelli, monsignor Severino Pagani, i rappresentanti di Busto al Centro e il comitato promotore dell’iniziativa.

Sabato 13 maggio alle ore 15.30 in Santuario Franco Bertolli, Giuseppe Pacciarotti, Augusto Spada proporranno la conferenza di approfondimento storico-artistico Storia e Arte in Santa Maria.

Alle ore 18.30 sarà la volta delle prove generali del concerto d’archi Attraverso i secoli dell’Orchestra Alchimia diretta dal maestro Davide Bontempo a cura di Associazione Culturale Musikademia, con la collaborazione di Fondazione Comunitaria del Varesotto. Il concerto si svolgerà alle 21. Il programma del concerto ripercorre un viaggio attraverso i secoli e l’Europa, con brani di Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Edward Elgar, Ottorino Respighi. E Ludovico Roncalli.

Domenica 14 maggio, alle 10.15 circa, prima di presiedere la santa messa solenne che inizierà alle 11.00 in piazza santa Maria, il cardinale Angelo Scola si fermerà ai 5 Ponti per una preghiera e la benedizione della stele. Il cardinale arriverà da Milano: scortato dalle moto della Polizia locale, sarà accompagnato ai 5 Ponti dove sarà accolto dal sindaco e dalla giunta.

Il corteo proseguirà verso piazza san Giovanni, da qui l’arcivescovo proseguirà a piedi verso piazza santa Maria dove si svolgerà la santa messa, una concelebrazione a cui parteciperanno i sacerdoti della parrocchia san Giovanni e quasi tutti i parroci della Città.