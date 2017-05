Varesina e Legnano vogliono rimanere in Serie D

Ultima gara stagionale per Varesina e Legnano, che domenica 21 maggio (ore 16.00) saranno impegnate nella gara secca dei playout. Non ci saranno altre opportunità per mantenere la Serie D per fenici e lilla. Chi perde retrocede.

VARESINA – VERBANIA

Basta un pari alla Varesina per rimanere in Serie D. La posizione di classifica migliore permette alle fenici due risultati su tre per ottenere la salvezza. Sarà comunque una sfida molto dura a Venegono Superiore, dove i biancocerhiati proveranno a scardinare la difesa rossoblu. Il momento nero sembra essere alle spalle per i ragazzi di mister Marco Spilli, ma ora manca un ultimo sforzo, il più importante.

I biglietti per la partita sono acquistabili al “Comunale”. I costi sono 15 € per la tribuna centrale e 10 € per la tribuna ospiti e prato. Ingresso gratuito fino ai 14 anni. La prevendita è attiva al bar Varesina all’interno del centro sportivo venerdì 19 e sabato 20 maggio dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Domenica 21 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

BUSTESE – LEGNANO

Il Legnano arriva da un ottimo momento di forma, con cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare di campionato. A Busto Garolfo i lilla proveranno a proseguire questa striscia, ma saranno obbligati e vincere. La migliore posizione in classifica permetterà ai granata di potersi accontentare anche del pari, mentre i ragazzi di Paolo Tomasoni troveranno la salvezza solo in caso di successo.