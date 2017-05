Vasilantonaki dalla UYBA a Novara

Futura Volley Uyba 2016 2017

Dopo una sola stagione a Busto Arsizio, Anthi Vasilantonaki lascia la UYBA per andare ad accasarsi nella squadra campione d’Italia.

La schiacciatrice greca, 21 anni, è stata infatti ingaggiata oggi dalla Igor Gorgonzola Novara, fresca di titolo tricolore e intenzionata a ripetersi. Purtroppo per sé e per la squadra, la stagione in biancorosso di Vasilantonaki è stata segnata da un infortunio piuttosto grave – frattura al piede sinistro – che l’ha costretta a un lungo stop.

A dispetto dei soli 21 anni, la schiacciatrice ateniese (che può giocare anche da opposto) vanta già parecchia esperienza e uno scudetto vinto, con Conegliano Veneto. Oltre all’ex farfalla, Novara ha annunciato anche l’ingaggio di Skorupa (proprio da Conegliano) e il vice allenatore Baraldi.

A2: LEGNANO PRENDE MARTINELLI

Il mercato non si muove solo nella massima serie. In A2 infatti la Sab Grima Legnano, che ha sfiorato la promozione persa solo in finale, si è assicurata la 24enne romana Melissa Martinelli. Nata a Genzano la centrale è cresciuta al Volleyrò Casal de’ Pazzi e vanta una lunga esperienza in A2 con le maglie di Montichiari Sala Consilina, Filottrano e Trento, fino al passaggio a Brescia nel 2016. Nel corso dell’ultima stagione è stata la quarta centrale di serie A2 per numero di punti: 290 quelli messi a segno in 28 partite.