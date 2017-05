Vela, la classe Dinghy conclude la Coppa Italia a Luino

Foto varie

Grande vela a Luino dove l’Associazione Velica Alto Verbano nei giorni 22 e 23 luglio prossimi organizzarà la 4a e ultima prova stagionale della Coppa Italia, regata nazionale riservata alla classe Dinghy 12’.

Nel fine settimana il campo di regata verbanese ospiterà la flotta di questa imbarcazione in singolo Progettata de George Cockshott nel 1913, è lunga poco più di 3 metri e sfrutta la potenza del vento sull’unica grossa vela aurica: è prevista la partecipazione di una cinquantina di timonieri provenienti da tutta Italia compreso anche un velista giapponese.

Sicuramente non mancheranno sulla linea di partenza i più titolati timonieri di questa classe, in Italia riconosciuta dalla Federazione Italiana vela sino dalla sua fondazione nel 1969. Tra tutti citiamo il campione italiano in carica, il ligure Vittorio d’Albertas, il lariano Stefano Lillia titolare del cantiere che a tutt’oggi costruisce splendide imbarcazioni in vetroresina che competono con le gemelle realizzate in legno –

Moderne o d’epoca, i bravi timonieri verbanesi il direttore sportivo AVAV Enrico Negri, Ezio Braga (portacolori dell’AVAV), Paolo Corbellini, Luigi Ferrario, nonché almeno un paio di timoniere.

Nei due giorni di regate (sono previste almeno tre prove al giorno) i concorrenti si daranno battaglia per conquistare il primo posto della ranking list nazionale dopo le prime tre manche disputate a Punta Ala, Portofino e a Chioggia.

“Siamo orgogliosi di ospitare sul nostro campo di regata – commenta il presidente AVAV Giovanni Moroni – un’altra importante manifestazione agonistica a livello nazionale come questa del singolo Dinghy 12’ che vedrà in gara numerosi timonieri di alto livello tecnico”.

La manifestazione su disputa con il patrocinio del Comune di Luino; organizzata dal sodalizio velico luinese può contare sull’importante sostegno di Varese Sport Commission e Camera di Commercio di Varese e del supporto di North Sails Quantum, Nauticaluino, Cantiere Nautico Lillia e Nuncas prodotti per la pulizia della casa.