Vendesi scuolabus e fontana

Foto varie

Vendesi beni del Comune. Il Comune di Buguggiate ha aperto lo scorso 11 maggio due bandi per cercare acquirenti per lo scuolabus e la fontana ottagonale che una volta era installata in piazza Carducci a Varese.

Il servizio scuolabus è stato stoppato per decisione della giunta comunale a fine 2016: troppo alti i costi del servizio per il bilancio del Comune e da qui la decisione di mettere in vendita il mezzo, un Toyota Salvator Caetano donato dalla banca Bcc a Buguggiate quando era sindaco Alessandro Vedani, non senza polemiche da parte dell’opposizione per una decisione giudicata troppo frettolosa da parte dell’amministrazione guidata da Cristina Galimberti. Base d’asta 30 mila euro, appuntamento lunedì 12 giugno alle 15 in Comune a Buguggiate.

Più annosa la questione della fontana, venduta nel 2007 dal Comune di Varese al Comune di Buguggiate per la cifra simbolica di 2000 euro (entrambe le giunte in quota Lega Nord). Dei progetti di installazione in altri luoghi del paese non se ne è fatto nulla (fondamentalmente per mancanza di fondi) e la fontana, una volta posizionata nel centro del capoluogo, è rimasta “parcheggiata” per anni in un angolo di Buguggiate, nei pressi del Municipio. Ora il Comune cerca di venderla con una base d’asta di 3 mila euro: lunedì 12 giugno ci sarà l’asta pubblica per l’aggiudicazione dell’opera, anche qui non senza polemiche per una mancanza di visione imputata alla sindaca Cristina Galimberti e alla sua giunta.