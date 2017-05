Venerdì con “Tradate in testa”: l’invito alla città per Laura Cavalotti

Appuntamento venerdì 12 Maggio in Villa Truffini alle ore 20.45 per conoscere le liste e il programma di Tradate in Testa, coalizione che sostiene la ricandidatura di Laura Cavalotti a Sindaco di Tradate. La serata sarà aperta da un momento musicale e un piccolo rinfresco. L’invito viene lanciato dalle tre liste che sostengono il primo cittadino uscente.

«“Tradate in testa” è la coalizione che ha deciso di scendere in campo per sostenere la rielezione dell’attuale Sindaco Laura Cavalotti per far sì che questi 5 anni di buona amministrazione non vengano dissolti con il ritorno alla gestione del territorio delle stesse persone che hanno portato la nostra città a rischio di commissariamento – spiegano dal gruppo -. Ormai manca un mese alle elezioni e la voglia di conoscere di persona i candidati e il programma sale sempre di più proprio per questo motivo venerdì sera verranno presentate le tre liste a sostegno di Laura Cavalotti e il loro programma su cui hanno deciso d’impegnarsi e metterci la faccia».

Ecco l’invito dei partiti e delle liste civiche

Partecipare Insieme 2.0

«Solo la forza di tutti i cittadini innamorati della propria città e interessati al futuro dei propri figli può dare il vero valore aggiunto nella gestione della cosa pubblica, senza schieramenti solo ideologici e avendo nel cuore il meglio per il territorio che ci appartiene e in cui siamo cresciuti. Con questa determinazione fortemente civica si presenta “PARTECIPARE INSIEME 2.0”. La lista dei cittadini per i cittadini, senza distinzione di genere o di estrazione sociale, rappresenta la scelta migliore per riuscire ad avere una visione reale del mondo che ci circonda e realizzare qualcosa di veramente entusiasmante per la TRADATE di domani».

Partito Democratico

«Il PD continuerà l’intenso lavoro di supporto al Sindaco Laura Cavalotti, contribuendo con competenze politiche e tecniche, e con l’entusiasmo e la forza organizzativa di un gruppo di persone che si riconosce pienamente nei valori dell’inclusività sociale, del rispetto dell’ambiente, della partecipazione dei cittadini e dell’innovazione in ambito culturale e digitale».

Sinistra X Tradate

«Sinistra X Tradate è una lista composta da cittadini appassionati accomunati dall’entusiasmo con il quale abbiamo scelto di affrontare l’impegno politico che per noi è anche impegno sociale. Molti di noi si spendono nel volontariato e appartengono ad associazioni attive sul territorio. Sosteniamo Laura Cavalotti per l’onestà, la rettitudine, la competenza e la grande umanità dimostrate in questi cinque anni, nello svolgimento di questo difficile incarico».