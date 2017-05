Vertice pensionati, in 500 al Sacro Monte

Brennero, la Coldiretti protesta contro il falso made in Italy (inserita in galleria)

Sarà un’occasione per parlare di famiglia e di sociale, l’evento che il 1giugno 2017 vedrà oltre 500 pensionati Coldiretti, provenienti da tutta la regione, recarsi al Sacro Monte di Varese. Sempre di più — racconta la Coldiretti provinciale — in Italia i pensionati svolgono un ruolo di aiuto economico e sociale per le famiglie: infatti, da una stima su dati Istat, emerge che il rischio di povertà tra le famiglie italiane con pensionati è più basso che in quelle senza: il 16,5% contro il 22,5%.

“I pensionati Coldiretti sono quelli che più rimangono in famiglia. È nel nostro DNA stare a casa o in azienda per trasmettere l’esperienza di una vita a figli e nipoti: un’esperienza fondamentale nel campo agricolo -spiega Maffeo Minelli, presidente della Federpensionati Coldiretti Varese – l’incontro del primo giugno sarà un’importante occasione per ritrovarsi a discutere del tema famiglia. Abbiamo ancora tanto da dare e insegnare, siamo ancora, pur con il nostro ruolo, una presenza attiva nella società”.

La solidarietà tra generazioni, sulla quale si fonda l’impresa familiare, è – spiega la Coldiretti – un modello vincente per vivere e stare bene insieme e non un segnale di arretratezza sociale e culturale come è stato spesso affermato in passato. Ed è proprio per sottolineare l’importanza dei nostri senior, che Coldiretti ha istituito la “Carta Vantaggi”. Un mezzo tramite il quale i pensionati della Lombardia possono accedere a sconti per farmacie, dentisti, hotel, concessionari di auto e centri ottici, termali, audiomentrici e fisioterapici.

L’evento del primo giugno, a partire dalle 9, vedrà i partecipanti salire al Sacro Monte alla scoperta delle bellezze artistiche del luogo, come la via sacra delle cappelle, il museo Baroffio, la cripta del santuario o casa-museo dove visse e lavorò Ludovico Pogliaghi. Alle 11 verrà celebrata, da Monsignor Franco Agnesi (Vicario Episcopale zona di Varese), da Don Claudio Vezzoli (Consigliere Ecclesiastico della Federazione Coldiretti Regionale), Monsignor Erminio Villa e Don Giancarlo Re (Consigliere Ecclesiastico della Coldiretti di Varese), la messa al Santuario di Santa Maria al Monte.

L’occasione — conclude la Coldiretti provinciale — sarà un momento per ringraziare il consiglio dei pensionati che si è adoperato per organizzare la giornata che è un simbolo di incontro generazionale.