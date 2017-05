Via Carducci, arrivano i dissuasori

Le foto di Malnate

Nella mattinata di oggi, martedì 23 maggio, gli operai erano al lavoro per installare i dissuasori in via Giosuè Carducci.

Nella via della caserma dei carabinieri, all’angolo con piazza Vittorio Veneto, è stata installata la segnaletica per evitare la cattiva abitudine degli utenti della banca vicina di parcheggiare in maniera poco civile, i curva o sulle strisce pedonali, portando problemi al traffico.