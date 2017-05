Via Sommaruga è stata riaperta

Per frana

E’ stata riaperta la via Sommaruga al Sacro Monte. Questa mattina i tecnici del Comune hanno effettuato tutte le analisi necessarie e nel pomeriggio si è provveduto a sgomberare la strada dai detriti caduti ieri. Da questo pomeriggio quindi la strada è di nuovo percorribile.

“Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto e per aver fatto tutto nel minor tempo possibile per consentire la riapertura di una importante strada di accesso al borgo – dichiara Andrea Civati, assessore ai Lavori pubblici – Anche per via Del Ceppo, dove l’intervento è più complesso e articolato, abbiamo accelerato e fra pochi giorni cominceranno i lavori”.