Vicende & Vincitori: la lunga storia del Premio GhigginiArte

Sabato 13 maggio alle ore 17 verrà inaugurata in Galleria GHIGGINI 1822 la mostra: Vicende & Vincitori Premio GhigginiArte giovani 2001 – 2016 che ripercorre le quindici edizioni del concorso dedicato alla promozione dell’arte contemporanea under 35. In mostra le opere recenti di tutti i vincitori, corredate da un catalogo, edito per l’occasione e disponibile anche in versione digitale, caratterizzato dalle immagini – ricordo e la diretta testimonianza di ogni artista: Marco Anzani, Federico Romero Bayter, William Berni, Gabriela Butti, Luca Gastaldo, Simone Gilardi, Annalisa Fulvi, Federica Lazzati, Fiorella Limido, Juan Eugenio Ochoa, Filippo Piantanida, Leonardo Prencipe, Alice Secci e Luigi Christopher Veggetti Kanku.

Il Premio GhigginiArte è frutto della sinergia di tanti elementi che insieme hanno contribuito alla riuscita del concorso quali: l’impegno profuso dalle diverse e competenti personalità che negli anni hanno composto la Giuria Artistica che si è dedicata con professionalità alla selezione dei finalisti, la disponibilità dei componenti della Giuria Popolare invitati alla votazione e il costante sostegno degli sponsor che hanno creduto nella bontà di questa iniziativa nata nel 2001 da un’idea di Emilio Ghiggini e di Gottardo Ortelli, Assessore alla Cultura del Comune di Varese, docente e artista.

«Il panorama italiano è ricco di premi d’arte dedicati ai giovani autori emergenti. Ognuno si distingue per un taglio differente, per affondi su diverse tipologie d’espressione. Rari però sono i premi promossi da gallerie private che, animate dall’istinto del talent scout, sostengono iniziative come questa per mappare la situazione delle ricerche in corso e trovare nuovi nomi da acquisire in scuderia» come scrive in catalogo Chiara Gatti, storica, critica dell’arte e giornalista di La Repubblica.

Vicende & Vincitori

Premio GhigginiArte giovani 2001 – 2016

Galleria GHIGGINI 1822, via Albuzzi Varese

Inaugurazione sabato 13 maggio alle ore 17

