Villa Bossi raccontata in un libro

Porte aperte in villa Bossi

Sabato 20 maggio alle ore 10.30 nella prestigiosa Villa Panza (Varese) del FAI verrà presentato il volume dedicato alla sede municipale di Azzate (Varese), “Villa Bossi Tettoni Benizzi Castellani di Azzate”, di Anna Elena Galli e Sergio Monferrini, con un’introduzione di Simonetta Coppa, realizzato grazie all’Amministrazione comunale di Azzate.

Introduce: Anna Bernardini, Direttore di Villa e Collezione Panza

Saluta: Gianmario Bernasconi, Sindaco di Azzate Presentano: Luca Rinaldi, Direttore della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Varese – Alessandro Rovetta, Professore di Storia della Critica d’Arte, Università Cattolica di MilanoIntervengono con gli autori: Simonetta Coppa, storico dell’arte, già funzionario della Soprintendenza a Milano e docente della Scuola di specializzazione di Storia dell’arte all’Università Cattolica di Milano – Carlo Alberto Carutti, collezionista e imprenditore

Il volume di 180 pagine, corredato da numerose immagini in bianco e nero e da 40 tavole a colori, frutto di tre anni di ricerche tra archivi pubblici e privati, ripercorre la storia dell’edificio e del suo ricco apparato decorativo a partire dal XVI secolo, delineando le vicende inedite delle famiglie che lo hanno abitato, fino alla testimonianza del noto imprenditore milanese Carlo Alberto Carutti (cognato di Giovanni Testori) che visse qui, da rifugiato, gli anni della seconda guerra mondiale.

«Il libro che presentiamo – dicono gli autori – si rivolge, in primo luogo, agli abitanti di Azzate che hanno un patrimonio storico artistico prezioso, da conoscere e conservare; parimenti è destinato agli studiosi di storia e di arte poiché le vicende delle famiglie Tettoni Castellani Benizzi, proprietarie della dimora, si intrecciano con gli eventi storici sull’asse Milano Novara Varese. Dal punto di vista artistico, è sorprendente poter ammirare le sale del piano nobile affrescate e perfettamente conservate. Infine la presenza di Giovanni Battista Ronchelli, celebre pittore varesino del Settecento, determina un elemento di rilievo e di arricchimento della conoscenza del patrimonio artistico della provincia di Varese.»

Il libro è un’occasione preziosa per conoscere personaggi inediti come Gerolamo Tettoni, giureconsulto novarese, che trasformò e amò profondamente la sua villa di Azzate, tanto da raccomandare che fosse, dopo la sua morte “abitata da persona attenta, fedele”, la famiglia valsesiana Castellani, in particolare Ines Castellani Benaglio, scrittrice notissima nell’Ottocento con lo pseudonimo di Memini, autrice di romanzi di successo, e infine la contessa Elena Benizzi, l’ultima proprietaria, che ancora molti azzatesi ricordano.

Il volume si può richiedere al Comune di Azzate al costo di euro 19,50.