Villa Mylius, Longhini: “Che succederà?”

Il capogruppo di Forza Italia Simone Longhini chiede notizia sulla destinazione futura di Villa Mylius.

Quale futuro per Villa Mylius? Accademia del Gusto (come dichiarato dal Sindaco), Accademia del Paesaggio (come dichiarato dal Vicesindaco: “In quella sede ci andrebbe un’accademia del paesaggio, non c’entra nulla il gusto”), tappa varesina della Via Francisca del Lucomagno (come dichiarato dall’Assessore alla Cultura non più tardi di un mese fa durante la discussione sugli emendamenti al bilancio)? Le destinazioni d’uso sono compatibili l’una con l’altra? Il Comune di Varese ha chiesto a Regione Lombardia la conferma delle risorse stanziate (già previste da un accordo di programma e senza le quali sarebbe impossibile pensare qualsiasi tipo di intervento) anche in caso di un cambio dell’utilizzo previsto, ovvero l’Accademia del Gusto e della Musica in collaborazione con la Fondazione Marchesi?