Vince 500 mila euro e lo tiene segreto alla ricevitoria

Ha comprato un “Gratta e vinci”, ha giocato, ha vinto e si è allontanato come se nulla fosse portando il tagliando in un istituto di credito cittadino per incassarlo. Insomma è stato molto riservato oltre che molto fortunato il saronnese che un paio di settimane fa ha vinto 500 mila euro con un “Gratta e vinci” della seria “Nuovo miliardario”.

Una buona notizia di cui non si è saputo nulla per oltre 15 giorni almeno fino a giovedì quando lo storico “Bar del Corso” con sede in corso Italia ha ricevuto un telegramma che annunciava la vittoria.

“Siamo rimasti molto sorpresi – spiega la titolare – ovviamente non possiamo che essere felici per il nostro o la nostra cliente fortunato e vincente. Non abbiamo assolutamente idea di chi possa essere perchè nessuno ci ha mai detto nulla”. Il locale, situato al centro di corso Italia ha un nutrito gruppo di clienti abituali ma anche diversi avventori occasionali e di passaggio. Se la notizia della vincita ha suscitato molta curiosità in città l’assenza di indizi ha un po’ smorzato la classica “caccia al vincitore”.