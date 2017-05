Vittoria per i Mastini Biancorossi che battono in trasferta Can Milano

Le immagini dei giocatori della pallanuoto Busto Arsizio

La Busto Pallanuoto conquista ancora un’altra vittoria e tre punti importanti per rimanere al vertice della classifica. Partenza sprint dei Mastini biancorossi che con due reti a 0 già nella prima frazione mettono la partita sui binari giusti. Non basta ai padroni di casa la timida reazione del secondo tempo (1-1), perché la Busto Pallanuoto già al cambio vasca aumenta il divario a +4 per poi chiudere definitivamente il match nell’ultimo quarto (1-2).

Coach Salonia al termine del match: “Oggi abbiamo conquistato tre punti importanti, per questo sono soddisfatto. Per quanto riguarda il gioco dei ragazzi mi aspettavo un calo della prestazione in generale, perché in queste due settimane tra festività e riposo, non li ho messi sotto pressione. Da oggi per le prossime partite la concentrazione non mancherà certamente, lavoreremo al massimo per il rush finale e i play off”.

Prossimo appuntamento sabato 13 maggio con la sfida in casa alle Piscine Manara tra Busto Pallanuoto Renault Paglini e GAM Team. Inizio alle ore 19.30.

Can Milano vs Busto Pallanuoto: 2-9 (0-2); (1-1); (0-4); (1-2)

Formazione Busto Pallanuoto Renault Paglini: Paleari, Ciarini , Grillo, Origgi(2), Benedetti(1), Osigliani(1), Colombo(1), Grampa(1), Saporoso(1), Gennari(1), Genoni, Sartorello(1), Re

Formazione Can Milano: Ghigline, De Angelis, Bosani, Kurban, Voltaggio (1), Biroli, Giuliani, Montagna, Lussoso, Colombo (1), Celoria. All. Tufan

Arbitro: Pegoraro